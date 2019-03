Dass es der Innenstadt schon einmal besser ging, ist unbestritten. Auch in der Vorwoche schlossen mit der Juwelier Beier-Filiale in der Wiener Straße und dem UPC-Shop in der Bahngasse zwei Geschäfte, die viele Jahre zum fixen Bestandteil der Wiener Neustädter Innenstadt gehört haben.

Klar, dass die Stadtpolitik an diesem Thema nicht vorbei kann – vor allem nicht bei der sich anbahnenden Gemeinderatswahl in einem Jahr.

Allerdings muss man hier zwischen sinnvollen und weniger sinnvollen Meldungen unterscheiden. Kritik ist angesichts der Lage verständlich, allerdings müssen damit einhergehend auch Vorschläge eingebracht werden, wie die Situation in der Innenstadt verbessert werden könnte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die leeren Geschäfte in den Fußgängerzonen zum Wahlkampfthema werden, ist groß. Allerdings wird das der Innenstadt nicht helfen – im Gegenteil, langfristig wird das nur noch mehr Schaden anrichten.