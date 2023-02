Jede Idee zählt

Dass in der Innenstadt manche Geschäfte nicht mehr jeden Werkstag geöffnet haben, zeigt wie es um das „Herz der Stadt“ steht – nämlich schlecht. Natürlich hat die Corona-Zeit ihre Spuren hinterlassen, die Krise in der City machte sich aber schon Jahre davor bemerkbar – nach wie vor setzen große Einkaufszentren mit Gratis-Parkplätzen und der Onlinehandel den Innenstadtgeschäften stark zu.

Die Stadtregierung will dem jetzt entgegenwirken und nimmt dafür Geld in die Hand, das den Unternehmern direkt zugute kommen soll – ähnlich wie beim erfolgreichen „Weihnachtsgutschein“. Einerseits kann die Förderung eine Entscheidungshilfe für den Standort sein, andererseits müssen sie auch die ständigen Ausgaben wie die hohen Mieten in der Innenstadt im Auge haben.

Was die Förderung aber nicht schlecht machen soll – schließlich zählt derzeit jede Idee für die Wiener Neustädter Innenstadt.