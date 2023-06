Lassen wir es wachsen

Es sind oft die kleinen Dinge im Stadtleben, die für große Diskussionen in der Bevölkerung sorgen. So geschehen in diesen Tagen, nachdem es Beschwerden über das hohe Gras in Wiener Neustadt gegeben hatte. Vor allem entlang des Fischabaches ist es einigen Bewohnern ein Dorn im Auge. Die Stadt hat sich mittlerweile dafür entschuldigt und begründet den Rückstand mit einem defekten Mähgerät.

Umwelt Ärger über „Mährückstände“ entlang des Fischabachs in Wiener Neustadt

Dabei könnte es die Stadt an vielen Stellen mit dem Mähen entspannter angehen. Freilich: Auf Spielplätzen, vor Sehenswürdigkeiten oder dort, wo es aus verkehrstechnischer Sicht notwendig ist, sind Mäharbeiten sinnvoll. Aber auf Böschungen von Bächen & Co. darf es gerne auch wilder zugehen. Erstens geht dort sowieso niemand spazieren, zweitens ist es auch für die Natur gut, wenn ihr keine Millimeterfrisur verpasst wird, die dann im Hochsommer zur verbrannten Erde wird. Hier ist ein bisschen mehr Gelassenheit gefragt – Flora und Fauna danken es!