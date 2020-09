Ein Kultursommer mit kleinen Konzerten, dazu ein Filmfestival. Es war ein kurzes Aufatmen in der Wiener Neustädter Eventszene.

Mittlerweile hat die Corona-Pandemie die Stadt wieder fest im Griff, erstes Opfer im Herbst: Das Bunte Stadtfest.

Angesichts der steigenden Coronazahlen und den daraus resultierenden Maßnahmen, haben viele Veranstalter für die kommenden Monate ebenfalls schon die Segel gestrichen. So dürfte die sonst so vielfältige Ballsaison in Wiener Neustadt äußerst mager bis ganz ausfallen – erste Absagen gibt es bereits.

Auch von den Adventmärkten in Stadt und Umland von Wiener Neustadt dürfte nur ein Bruchteil eröffnen. Denn dort Abstände einzuhalten wird schwierig, wenn man etwa an den Wiener Neustädter Hauptplatz denkt, wo die Gäste vor den Punschständen jedes Jahr dicht an dicht gedrängt stehen.

Womit feststeht: Das Ende des Jahres wird wohl besinnlicher, als uns allen lieb ist.