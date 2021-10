Ein Stück Tradition ist nicht mehr: Die Fleischerei Windisch wird ihr Verkaufsgeschäft in der Brodtischgasse mit Ende der Woche schließen. Der Aufschrei in der Bevölkerung ist groß, ist „der Windisch“ in der Stadt doch der letzte Fleischhauer abseits von Groß- und Supermärkten.

Dabei ist der Schritt von Unternehmer Stefan Windisch verständlich. Die Lebensgewohnheiten der Menschen haben sich geändert, „extra zum Fleischhauer“ gehen nur noch wenige Leute. Dazu kommt, dass die Lage in der Brodtischgasse nicht geschäftsfreundlich ist. Freie Parkplätze in der Gasse gibt es so gut wie nie, weite Fußwege werden für den Einkauf des täglichen Bedarfs nicht mehr akzeptiert.

Wie heißt es so schön: Alles hat seine Zeit. Trotzdem wird das Geschäft nicht nur von der Innenstadt, sondern auch bei vielen Stammkunden in ganz Wiener Neustadt schmerzlich vermisst werden.