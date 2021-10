Aufstehen als Reaktion

Als „Reifeprüfung für Ortmann“ wurde an dieser Stelle das Landesliga-Derby bezeichnet – nach über 95 gespielten Minuten standen die Ortmanner zwar mit leeren Händen da, die Reifeprüfung fiel aber dennoch unter die Kategorie „bestanden“…

…weil Ortmann dem Top-Team der Liga aus Scheiblingkirchen mehr als nur die Stirn bot, dem Sieg so nah war, dass sie bereits schmecken konnten. Dennoch: Wenn man ein 3:2 in der Nachspielzeit aus der Hand gibt, ist das keine Niederlage wie jede andere. Trainer Christoph Stifter kann in den nächsten Tagen und Wochen seine Qualitäten als Pädagoge und Psychologe unter Beweis stellen, die Mannschaft nach der Pleite wieder aufrichten.

Gegen Retz kommt zwar ein harter Gegner ins Piestingtal – doch jetzt gilt es aufzustehen und eine Reaktion zu zeigen. Denn das Restprogramm hat es in sich, da darf der Derby-Blues keine Chance haben.