Ausbau notwendig

Wiener Neustadt wächst rasant: Zählte die „Allzeit Getreue“ 1991 noch 35.000 Hauptwohnsitze, waren es 2011 schon 41.000, mit dem heurigen Jahr hat Wiener Neustadt 47.000 Einwohner. Derzeit wächst die Stadt um rund 700 Einwohner im Jahr und liegt damit österreichweit im Spitzenfeld.

Mit dem Wachstum muss aber auch die Infrastruktur Schritt halten. In Wiener Neustadt bedeutet das vor allem Schulen und Kindergärten – in Kindergärten konnte die Stadt in den letzten Jahren nicht immer einen Platz für die Jüngsten garantieren. Das hat sich mittlerweile geändert, jetzt kommt ein neuer „Kindergartenturbo“: Bis 2025 soll es über 100 Gruppen in der Stadt geben.

Dabei ist fix: Angesichts des starken Wachstumskurses der Stadt – etwa mit neuen Wohnvierteln am Leiner- und Stadionareal – wird der Kindergarten- und Schulbereich eine Herausforderung bleiben.