Das Trainerkarussell hat längst Fahrt aufgenommen und dreht sich immer schneller – aktuell hat es Carsten Bjerregaard erwischt. Und das kam dann doch überraschend: Denn erst im Oktober hatte der Verein ihn als Rettungsanker im Abstiegskampf verpflichtet. Und der Ex-Sollenauer Meistertrainer lieferte, rettete in seinen vier Spielen auf der Bank, was noch zu retten war. Also, am Sportlichen konnte es nicht gelegen haben…

Zu betonen, dass es dem ASK Eggendorf völlig frei steht, Trainer zu bestellen und abzuberufen, ist an dieser Stelle nicht nötig – natürlich kann Präsident Thomas Pollak mit seinem Obmann Werner Müller und seinem Sportdirektor Cem Atan frei über diese Position bestimmen. Und wenn sie der Meinung sind, dass Carsten Bjerregaard nicht der Richtige für die Ziele des Vereins ist, dann sollen sie sich auch jederzeit von ihm trennen können.

Was allerdings ausbaufähig ablief, war die Zeitschiene: Denn Carsten Bjerregaard erfuhr von Außenstehenden, dass sein Vorstand schon mit seinen Nachfolgern verhandelte. Ein kurzes Gespräch, bevor man zum Hörer greift und andere Trainer anruft, hätte der Etikette genüge getan. Vor allem in Zeiten von Corona, wo ja wirklich kein Zeitdruck herrscht.