In den letzten Jahrzehnten gab es kein Füllhorn über der MilAk – die älteste Militärakademie der Welt bekam regelmäßig den Sparstift beim Bundesheer zu spüren.

Geändert hat sich das mit der NÖ Landesausstellung im Jahr 2019, wo größere Umbauten und Modernisierungen anstanden, die sich auch bezahlt gemacht haben. Jetzt gibt es neuerlich frohe Botschaft für die MilAk: Nicht weniger als 38 Millionen Euro sollen investiert werden. So steht neben Sanierungsarbeiten auch der Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes an (siehe auch Seite 21). Zudem kommen zwei neue Studiengänge in der Offiziersausbildung. Die Investitionen sind in vielerlei Hinsicht gerechtfertigt: Zum einen kommt es den Bundesheerangehörigen in der MilAk selbst zugute. Zum anderen haben die Millionen des Verteidigungsministeriums auch eine Außenwirkung.

Denn die Militärakademie ist nicht nur ein Aushängeschild von Wiener Neustadt, sondern von ganz Österreich.