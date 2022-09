Auswirkung spürbar

Die Gastronomie war eine der von der Pandemie am stärksten betroffenen Branchen. Logisch, dass hier fast zwei Jahre Stillstand herrschte. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Branche – leider nicht immer im positiven Sinne. So schmissen die Betreiber vom „Cafe Treff“ im Kriegsspital oder vom „Café Chicago“ am „Auge Gottes“ das Handtuch, dazu zieht sich jetzt auch Joe Wöber vom „Café Kolsch“ am Hauptplatz zurück. Alle drei Gastronomen haben im Gespräch mit der NÖN betont, dass das Geschäft mit Raucher-Regelung und Lockdowns stark nachgelassen habe. Mit der Teuerungswelle sind die Aussichten für die Gastronomie jetzt auch nicht gerade rosig.

Tatsache ist: Die Auswirkungen der Pandemie auf die Gastronomie sind mittlerweile auch in Wiener Neustadt spürbar. Nicht nur bei den Wirten, sondern auch bei den Gästen, denen plötzlich ihr Lieblingslokal abhanden gekommen ist.