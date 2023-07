Autos in die Fuzo?

Angesichts der prekären Situation in der Wiener Neustädter Innenstadt, etwa in der Neunkirchner Straße, können sich Autos in „ihrer“ Straße zumindest einige Unternehmer vorstellen, andere lehnen das Thema weiterhin strikt ab.

Während sich Stadtchef Schneeberger zurückhaltend gibt und die Grünen Autos in den Fußgängerzonen weiterhin nicht sehen wollen, gibt es für SPÖ-Chef Rainer Spenger mittlerweile keine Tabus mehr, wenn es um die Geschäftswelt in der Innenstadt geht.

Mag schon ein, dass durch Parkplätze in den Fußgängerzonen so mancher Einkaufsweg ein bisschen verkürzt wird.

Allerdings würden sich die Rahmenbedingungen für die Kunden nur wenig ändern: Einkaufszentren am Stadtrand, Onlinehandel und Parkgebühren würden als „Hauptfeinde“ der kleinen Geschäfte in der Innenstadt weiterhin existieren.