Badesaison fällt aus

Das Konzept der Stadtregierung, aus dem Achtersee einen Badesee zu machen, war prinzipiell gut. In den letzten Jahren hat sich das Areal positiv entwickelt: Strandzone, Abgänge zum Wasser, ein neuer Spielplatz, Liegewiese, sogar an die Vierbeiner wurde mit einem eigenen Badebereich gedacht. Dazu kommt der Beach Club „Himmelblau“, der in den letzten Jahren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde – samt Beachvolleyballplatz und seit dem Vorjahr auch Padeltennis.

Allein die Natur selbst macht dem Konzept seit zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung: Neu gesetzte Bäume vertrockneten, der Wasserstand ist jetzt soweit zurückgegangen, dass der See als Badesee unbrauchbar ist. Die Stadt kann dem schwindenden Grundwasser nur machtlos zusehen. Bitter: Auch wenn das Grundwasser wieder zu steigen beginnt, ist ans Baden frühestens erst 2024 zu denken.