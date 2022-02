Baustelle wird fordernd

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich derzeit in der Bahngasse in Richtung Bahnhof bietet. Die Brücke, die einst beide Leiner-Häuser verband, ist Geschichte. Damit beginnt eine neue, nämlich jene des zukünftigen Stadtviertels auf dem Areal. Auch der Bräuhaus-Parkplatz ist bereits abgerissen worden.

Dabei sind die ersten Arbeiten nur Vorboten, was in den nächsten Monaten und Jahren dort folgt: eine Megabaustelle. Sowohl für die umliegenden Anrainer als auch für die Geschäftstreibenden wird das sicher eine Herausforderung. Denn mit Abriss-Baggern, Lkws und Baulärm wird sicher niemand eine Freude haben – vor allem nicht auf so lange Dauer.

Geschäftsfördernd wird das sicher nicht sein, auch die vielen Parkplätze, die jetzt wegfallen, werden für die Anrainer und deren Besucher spürbar sein. Somit wird die „Stadt in der Stadt“ schon bei der Errichtung zu einer echten Herausforderung für die Bevölkerung.