Baustellen bei der SPÖ

Knapp vor dem 1. Mai, einem Feiertag für die SPÖ, haben sich im Bezirk zwei Baustellen offenbart. So gibt es etwa interne Probleme bei den Genossen in Bad Erlach. Dort soll der Geschäftsführende Gemeinderat Martin Fochler auf Wunsch seiner eigenen SPÖ-Kollegen aus dem Gemeinderatsklub ausgeschlossen werden. Der will das nicht so einfach hinnehmen, was in den nächsten Wochen sicherlich für Gesprächsstoff sorgen wird.

In Lichtenwörth wechselt der langjährige Geschäftsführende Gemeinderat Johann Prandl von der SPÖ ins ÖVP-Lager von Bürgermeister Manuel Zusag. Während es in der Lichtenwörther SPÖ seit längerem Turbulenzen gibt, wird der Wechsel in der ÖVP natürlich gefeiert. Ob Partei-Wechsel in der Bevölkerung gut ankommen, ist allerdings zweifelhaft. Denn das Verständnis dafür hält sich in Grenzen, immerhin stecken hinter SPÖ und ÖVP komplett verschiedene Ideologien.