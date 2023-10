Eine der größten Schulen Österreichs, die HTL Wiener Neustadt, hat in diesen Tagen ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert.

Rund 1.300 Schüler und Schülerinnen besuchen die Schule derzeit, aufgrund der guten Ausbildung stehen die Chancen am umkämpften Arbeitsmarkt nach der Absolvierung gut. Die gute Ausbildung zu gewährleisten ist nicht einfach, schließlich schreiten Bereiche wie Robotik oder Informatik in Zeiten wie diesen rasend schnell voran – hier immer am Ball zu bleiben, ist für die Lehrkräfte sicher nicht einfach. Dass das gelingt, zeigen unter anderem die Erfolge bei der Robotik WM oder EM, bei denen die Wiener Neustädter HTL-Schüler seit Jahren an der Spitze mitmischen und viele Erfolge feiern konnten.

Deswegen hat die HTL Wiener Neustadt nicht nur wegen ihrer Größe eine besondere Bedeutung für die Stadt. Aus der Schulstadt Wiener Neustadt ist die HTL nicht mehr wegzudenken.