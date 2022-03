Bester Moment

Tief hingen die Köpfe, als die Fortuna Wiener Neustadt in der Vorsaison zuerst von „Meisterfeiern auf Doppeldeckerbussen“ sprach und dann am Ende bei der Linzer Titelparty nur Zaungast waren. Jetzt, ein Jahr später, haben die Wiener Neustädter zwei Runden vor Schluss eine Hand auf dem Teller. Der Sieg im direkten Duell mit Stella Rossa bringt die Mannschaft von Daniel Kohn in die Pole Position.

Vier Punkte bis zum großen Ziel – und der Traum wird wahr…

Und ganz ehrlich: Heuer würde der Titel auch gleich viel süßer schmecken. Nicht nur dank der ORF-Übertragung des Schlagers am Sonntag ist der Futsal-Sport zu einer geachteten und respektierten Randsportart aufgestiegen. Die Zeiten, als mit Futsal in erster Linie Ausschreitungen auf dem Feld und schlechtes Benehmen der Hauptakteure verbunden wird, sind vorbei. Idealer Zeitpunkt also, sich selbst zum Meister zu krönen.