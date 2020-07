90 Minuten Bundesliga – egal, was in der restlichen Karriere des 21-jährigen Steinabrückler Bernhard Unger passiert, das wird ihm keiner mehr nehmen. Unger ist das aktuellste Beispiel, dass der Bezirk ein guter Boden für Talente ist – die Liste ist lang und prominent. Und vor allem bei Tormännern dürfte in dieser Region irgendwas in der Luft liegen. Der Waldegger Richard Strebinger bei Rapid, zuvor bei Werder Bremen und Hertha BSC, der Winzendorfer Daniel Bachmann bei Watford, davor bei Kilmarnock und Stoke City – um die zwei Aushängeschilder, die auch am Nationalteam-Radar auftauchen, zu nennen.

Der Bezirk hat immer wieder gute Leute hervorgebracht – das ist auch einer guten Basisarbeit und der Nähe zu den großen Talenteschmieden in Ost-Österreich zu verdanken. Und auch dem Mut und dem Ehrgeiz einzelner Familien und deren Söhne, schon früh den Schritt ins Ausland zu machen – um beim Vorbild Strebinger und Bachmann zu bleiben.

Deswegen ist zwar ein gut geführter Verein im Profi-Fußball für die Gesamtheit des regionalen Sports hilfreich und wichtig, aber nicht zwingend erforderlich: Denn auch ohne Bundesligist in den vergangenen Jahren, haben regionale Kicker den Sprung geschafft – wie eben jetzt auch Bernhard Unger.