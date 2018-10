Die Weichen sind gestellt: Der Stadtparteiausschuss hat Margarete Sitz einstimmig als neue Parteichefin und Vizebürgermeisterin vorgeschlagen. Dass bei der Delegiertenversammlung am 30. Oktober keine großen Überraschungen passieren werden, ist wahrscheinlich. Trotzdem: Sitz wäre gut beraten, Überlegungen anzustellen, ins Stadtrats-Team der SPÖ neue Gesichter zu bringen.

Denn die Stadträte Wolfgang Scharmitzer, Lidwina Unger und Martin Weber sind – was Themen und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit anbelangt – in den letzten Jahren blass geblieben, ebenso wie der bisherige Parteichef Horst Karas, der Stadtrat bleiben wird. Vor allem Martin Weber könnte als Verkehrsstadtrat in seinem Ressort (auch ohne Budget) für Akzente sorgen – schließlich ist das Thema Verkehr ein Dauerbrenner.

Dazu gibt es neben dem Stadtrats-Team noch zwölf SPÖ-Gemeinderäte. Auch die müssen sich in Zukunft in Szene setzen wollen sie ein Debakel bei der Gemeinderatswahl vermeiden. Nur auf Veranstaltungen wie Preisschnapsen oder Maronifest zu setzen, wird zu wenig sein.