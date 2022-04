Blumen an Traiskirchen

An den gedrückten Daumen für Horn im Klassenerhalt der 2. Liga hat sich seit der Vorwoche wenig verändert – was aber dazukam: Der FCM Traiskirchen hat einen kleinen Platz im Wiener Neustädter Fußballherz bekommen. Gemeinsam mit Bundesligist Admira Wacker Mödling schafft die neu ins Leben gerufene Fusion doch einen entspannten Abstiegskampf in der Regionalliga Ost.

Aber dennoch: Grund, die Sektkorken knallen zu lassen, ist das noch nicht – im Fußball kann alles passieren, auch zwei Absteiger aus dem Osten aus der 2. Liga. Heißt: Wenn die Young Violets und Horn Letzter und Vorletzter werden, Wiener Neustadt die rote Laterne in der Regionalliga nicht los wird, dann gibt es ein böses Erwachen für den WNSC.

So weit soll es nicht kommen: Wiener Neustadt hat es noch immer in der Hand, sich vom letzten Tabellenplatz zu befreien, dafür müssen aber bald Punkte her.