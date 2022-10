Bürger einbinden

Für die meisten Bürger ist es eine große Unbekannte: die Begegnungszone. Kein Wunder, gibt es doch in Niederösterreich gerade einmal zehn solcher Zonen, wo Autos und Fußgänger die Straße gleichermaßen benutzen dürfen. In Wiener Neustadt sollen im Sog des neuen Wohnareals am ehemaligen Leiner-Gelände mehrere folgen. Den Anfang soll die Brodtischgasse machen, dann werden Bahngasse und Lederergasse folgen.

Allerdings ist zu bedenken: In den Verkehr der Innenstadt einzugreifen ist ein sensibles Thema, man denke da nur an die noch immer währende Auto-Diskussion am Hauptplatz. Dass die Stadt im Vorfeld die Bürger mit Infoabenden einbinden will, ist deswegen absolut notwendig und auch richtig. Wichtig wird vor allem sein, die Geschäftsleute in den jeweiligen Gassen ins Boot zu holen, denn die hatten es in den letzten Jahren ohnehin nicht einfach.