Eigentlich sollte der SK Wiesmath schon längst in der Gebietsliga spielen. Die Mannschaft aus der Buckligen Welt war die vergangenen Jahre das Top-Team in der 1. Klasse Süd. Vor zwei Jahren hatten es die Wiesmather auf der eigenen Anlage in der letzten Runde selbst in der Hand – und vergeigten den Titel. Das Jahr darauf fuhren die Wiesmather wie eine Eisenbahn durch die Liga (okay, vielleicht hinkt der Vergleich, da die ÖBB-Anbindung an die Gemeinde schwer ausbaufähig ist). Doch Corona machte der Krönung der Mannschaft von Franz Fleck einen Strich durch die Rechnung…

Die große Kunst, die jetzt der Trainer und seine Spieler vollbringen müssen, ist es, ein drittes Jahr die Spannung aufrecht zu erhalten. Und das, nach zwei Enttäuschungen und zwei fast schon sicher geglaubten Meistertiteln. Die Niederlage gegen Sollenau, das Mühen gegen Krumbach – Wiesmath fährt noch nicht auf Hochtouren.

Eine Mannschaft wie Wiesmath lebt von der Emotion, von der Sieger-Mentalität, vom unbedingten Willen – alles Kopfsache. Wenn sie es schaffen, nach den Rückschlägen der letzten Jahre doch noch einmal den Schalter umzulegen, kann es heuer so weit sein. Aber da hat Sollenau wohl etwas dagegen…