Der nächste Meilenstein

Knapp 6.000 Einwohner zählt die spanische Stadt in Katalanien – am Freitag steht ihre Tischtennis-Mannschaft zwischen Wiener Neustadt und dem Einzug ins Europacup-Finale. Für das Team aus der „Allzeit Getreuen“ geht es um einen weiteren Meilenstein der Vereinsgeschichte. Nach dem triumphalen Meistertitel in der österreichischen Bundesliga kann sich Wiener Neustadt im europäischen Tischtennis einen Namen machen.

Sportmanager Franz Gernjak hat mit seinem Projekt Wiener Neustadt im Inland etabliert – ein Einzug in ein Europacup-Finale würde diesen Status auch auf der nächsten, größeren Bühne bedeuten.

Wichtig wäre es, wenn der Erfolg der Wiener Neustädter Tischtennis-Helden eine Anziehungskraft für die Stars von Morgen entwickeln würde und damit Kinder und Jugendliche weg vom Bildschirm und hin zum Sport bringen würde. Damit wäre allen geholfen…