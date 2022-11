Der richtige Zeitpunkt

Es gibt keinen falschen Zeitpunkt für einen Sieg – aber es gibt Partien, in denen ein Erfolgserlebnis ein Multiplikator ist. Für den SC Wiener Neustadt ist das Spiel gegen Scheiblingkirchen genau so eine Begegnung. Wenn der WNSC am Freitag tatsächlich gewinnt, dann wäre es ein versöhnlicher Abschluss einer sehr, sehr durchwachsenen Herbstsaison.

Denn damit wäre die Chance sehr hoch, nicht mit der Roten Laterne unter dem Christbaum zu sitzen. Und: Ein Sieg über Scheiblingkirchen würde auch in der Region der geschundenen Fanseele eine gehörige Portion Balsam verabreichen.

Aber egal wie die Partie ausgeht – am Transfermarkt hätte der SC Wiener Neustadt einige Hausaufgaben zu erledigen und zwar in jedem der vier Mannschaftsteile. Dass das angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sehr kompliziert wird, ist unbestritten. Für den Klassenerhalt aber dringend notwendig.