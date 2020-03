Es sagt einiges über die Qualität einer Mannschaft aus, wenn der schärfste Konkurrent voller Anerkennung den Hut zieht und aufrichtig gratuliert, obwohl rechnerisch noch alles möglich gewesen wäre – so passiert vor einigen Wochen in der Futsal-Bundesliga zwischen den beiden (erbitterten) Stadtrivalen Fortuna und Murexin Allstars. Mit einer perfekten Saison ohne einer einzigen Niederlage, ohne einem Unentschieden, krönen sich die Allstars zum logischen, zum verdienten Meister – und bleiben die Nummer eins im Land. Und das Prestige der Nummer eins der Stadt gibt‘s als Kirsche auf diesem Eisbecher noch oben drauf.

Was macht die Allstars so stark? Ein entscheidender Faktor ist das professionelle Umfeld, was es erlaubt, auf absolutem Spitzenniveau zu arbeiten. Und: Trainer Rene Gaida hat es geschafft, die Motivation hoch zu halten, obwohl viele Spieler schon längst wissen, wie es sich anfühlt, Meister zu werden, Meister zu sein.

Interessant wird zu sehen, ob die Murexin Allstars es dieses Jahr schaffen, international den nächsten Schritt in der Champions League-Qualifikation zu machen. Denn nach dem hart erarbeiteten Status als Serien-Meister gilt es jetzt auch in Europa zur Futsal-Macht aufzusteigen.