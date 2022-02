Die ersten Punkte

Die letzten Gemeinderatswahlen sind schon wieder zwei Jahre her. Vor allem die Rolle der SPÖ hat sich seitdem grundlegend verändert: Von der Oppositions-Partei ging es in die Stadtregierung, zeitgleich wurde die Stadtpartei (notgedrungen) umgekrempelt. Sektionen wurden zusammengelegt, neue Statuten aufgesetzt.

In der Stadtregierung blieb die SPÖ unter Vizebürgermeister Rainer Spenger in den letzten Jahren eher unauffällig was Themen betrifft, ja fast zu brav. Zwar sind SPÖ-Politiker jetzt öfters auf offiziellen Fotos der Stadt zu sehen, ansonsten gab es aber keine politischen Auffälligkeiten. Mit der Petition zum Polizei-Wachzimmer am Bahnhof konnten die Genossen jetzt erstmals spürbar bei der Bevölkerung punkten – auch wenn die Umsetzung nicht sehr realistisch scheint. Aber immerhin wurde damit bei den Bürgern ein Nerv getroffen – das wurde auch Zeit.