Die Routine als Trumpf

Fünf Punkte auf Ebreichsdorf, vier auf Trumau – Katzelsdorf hat sich einen kleinen Polster herausgearbeitet, führt die Tabelle in der Gebietsliga Süd-Südost an. Die Mannschaft trägt die Handschrift von Trainer Peter Lackner, der aus viel individueller Qualität eine echte Einheit geschafft hat. Ganz wichtig: In Zeiten, in denen es als schick gilt, möglichst junge Mannschaften zu bringen, ist beim SC Katzelsdorf die Routine Trumpf.

Allen voran der ehemalige Bundesligaspieler Christopher Drazan, der nach einer brutalen Verletzungsserie jetzt in der Gebietsliga seine Karriere ausklingen lässt und trotzdem immer noch seine absolute Klasse aufzeigt. Und auch die anderen Katzelsdorfer bringen viele „PS“ auf die Straße. Auch wenn die Saison noch lang ist – die Katzelsdorfer haben beide Hände am Lenkrad, den Wagen weiter auf Kurs zu halten und im Sommer die Abzweigung „2. Landesliga“ zu nehmen.