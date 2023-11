Die Stadtpolitik muss sich einmischen

Die Wut der Bewohner war bei der Bürgerversammlung in der Robert Stolz Siedlung deutlich zu spüren. Verdenken kann man es ihnen nicht. In Zeiten, wo schon alles teurer wird, soll die Fernwärme teilweise dreimal so teuer werden. Sowohl die Genossenschaft als auch die EVN beteuert, nicht schuld zu sein und sieht einen deutschen Energiedienstleister, der für die Abrechnungen und Vorschreibungen zuständig ist, in der Verantwortung.

Neben der Wut hat man bei der Bürgerversammlung aber auch Hilflosigkeit der Bewohner gemerkt. Denn Proteste bei der besagten — weltweit tätigen — Firma haben bisher nichts gebracht.

Dass sich jetzt die Stadtpolitik einmischt, ist deswegen nicht nur wichtig und richtig, sondern ein Muss. Denn Bürgermeister & Co. können wohl mehr Druck an der richtigen Stelle erzeugen als ein „gewöhnlicher Mieter“ — auch wenn nicht fix ist, dass die Bemühungen fruchten werden.