Vor 14 Jahren war er die Attraktion für die Wiener Neustädter Innenstadt zur Weihnachtszeit: Der Eislaufplatz auf dem Hauptplatz, initiiert vom unvergessenen Harald Landl und Bernd Breitfellner, den es mittlerweile nach Kitzbühel verschlagen hat. Seitdem wurde der „Zauber im Advent“ jedes Jahr ein klein wenig verändert: Der Sternenhimmel kam und ging, genauso wie der Eislaufplatz, der schon bald von Plastikplatten ersetzt wurde; mal mehr Punschhütten, mal weniger.

Als einziges Highlight ist der Krampuslauf mit seinen vielen tausend Besuchern geblieben, dazu wurde vor vier Jahren der „Advent am Dom“ aus der Taufe gehoben – der aber leider auch nur eine Wochenend-Veranstaltung geblieben ist. Eine echte Attraktion, die uns dauerhaft von anderen Gemeinden in der Region abhebt – und somit ein Grund für Einkäufer ist, in die Innenstadt zu kommen – fehlt leider. Hier sind in den nächsten Jahren Ideen gefragt, die ruhig auch von der Unternehmerschaft selbst kommen können.