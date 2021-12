Ein Ausblick auf 2022

Das neue Jahr beginnt in Wiener Neustadt wie das alte: Große Silvesterpartys sind nicht erlaubt, auch in der Herrengasse wird es ruhig bleiben. Die nächsten Wochen werden ähnlich ausfallen: So fällt die Ballsaison zum zweiten Mal hintereinander komplett aus.

Dann gibt es immerhin ein paar Hoffnungsschimmer, was Veranstaltungen betrifft: Kasematten-Theater, Straßenkunstfestival in der Innenstadt, Kultursommer oder auch das Konzert von „Iron Maiden“ im Wiener Neustädter Stadion, das nach zwei Absagen endlich stattfinden soll.

Spannend wird es auch, was die Stadtentwicklung betrifft: So wird etwa der „Stadtentwicklungsplan 2030“ in einem Sondergemeinderat im Jänner zum Thema. Dazu fällt der Baubeginn für neue Stadtvierteln: Am alten Stadionareal werden rund 500 Wohnungen entstehen, dazu kommt die „Stadt in der Stadt“ am ehemaligen Leiner-Areal.