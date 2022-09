Mangelnde Erfahrung kann man Christian Stocker nicht vorwerfen – im Gegenteil. In Wiener Neustadt hat er in den Jahren als Vizebürgermeister viele Ressorts gemanagt, aktuell ist er Finanzstadtrat, wo er aufgrund der prekären finanziellen Situation der Stadt alle Hände voll zu tun hatte. Als Nationalrat prasselte eine Regierungskrise nach der nächsten auf ihn herein, zuletzt musste er für die ÖVP im Untersuchungsausschuss die Kohlen aus dem Feuer holen.

Für seine Parteikollegen bzw. Chefs, Karl Nehammer und Klaus Schneeberger, ist er ein Mann für alle Fälle, auf den Verlass ist, ohne Skandale, was die ÖVP derzeit gut brauchen kann. Dass ihn Karl Nehammer zum neuen Generalsekretär bestellt hat und ihn auch Klaus Schneeberger weiterhin als Vizebürgermeister in Wiener Neustadt haben will, ist deswegen nur mehr als logisch. Ob sich beides wirklich zeitlich vereinbaren lässt, wird sich aber erst zeigen.