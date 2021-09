Der Tenor der Verantwortlichen des Wiener Neustädter SC beim Abschied von Trainer Oliver Oberhammer ist deutlich – seine Arbeit war gut, nur die Ergebnisse passten nicht. Heißt zwischen den Zeilen: Die Leistung der Mannschaft als kollektiv und von Führungsspielern individuell war nicht zufriedenstellend. Oberhammer muss als Bauernopfer herhalten, denn der Trainer sitzt am kürzesten Ast. Ihn als Hauptschuldigen für die sportliche Misere fest zu machen, wäre aber falsch und zu kurz gegriffen.

Zumindest für die kommenden Wochen ruht die Wiener Neustädter Hoffnung auf Christian Aflenzer.

Der große Motivator, der dafür bekannt ist, auch im Amateurfußball seinen Profi-Zugang durchzubringen. Er muss im Kopf seiner Spieler den Schalter finden, damit sie bis zum Winter irgendwie noch genug Punkte sammeln. Aflenzer hat bei eingefleischten Fans durchaus ein gutes Standing, seine laute, emotionale Art an der Seitenlinie kommt bei vielen gut an – vor allem in Zeiten, wenn es nicht läuft. Eine Eigenschaft, die ihn für manche in der SC-Familie attraktiver als seinen Vorgänger gemacht haben…