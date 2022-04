Wiener Neustadt und das Umland hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Pendler-Region entwickelt. Zahlreiche junge Familien ziehen in die Allzeit Getreue oder in die Nachbargemeinden, haben ihren Arbeitsplatz aber beispielsweise in Wien.

Viele pendeln derzeit noch mit dem Auto in die Bundshauptstadt. Was sich aber ändern wird: Denn, dass in den nächsten Jahren immer mehr Menschen auf die Bahn als auf das Auto zurückgreifen werden, ist klar – etwa wenn man sich die steigenden Spritpreise ansieht. In Zukunft werden deswegen auch eingefleischte Autofahrer lieber auf die Bahn zurückgreifen, vor allem wenn das Angebot passt.

Dass die Südbahnstrecke jetzt ausgebaut wird, ist nicht zuletzt der neuesten Entwicklungen rund um die Treibstoffpreise ein wichtiger Schritt – und auch ein kleiner in Richtung Bewältigung der Klimakrise.