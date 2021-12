Corona hatte Wiener Neustadt nicht nur aufgrund von hoher Infektionszahlen und Ausreisetests fest im Griff. Immer wieder war die Bezirkshauptstadt dabei auch Schauplatz von Corona-Demos. Immerhin verliefen die ohne größere Zwischenfälle und gingen friedlich über die Bühne. Auffällig dabei: Bekannte Gesichter aus Wiener Neustadt waren bei den Demonstrationen nur vereinzelt dabei, dafür gab es viele Teilnehmer aus den Nachbarbezirken Neunkirchen oder Baden.

Anders präsentierte sich die Situation bei der Lichterkette rund um die Mariensäule am Sonntagabend am Hauptplatz: Zwar waren da „nur“ rund 150 Teilnehmer anwesend, dafür zeigten sich dort unter anderem aber auch Vertreter von ÖVP, SPÖ und den Grünen. Ein wichtiges Zeichen, das der Aktion im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht gibt – in Zeiten wie diesen ist das auch nicht selbstverständlich.