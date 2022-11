Die Rückkehr ist genau so überraschend, wie der Abschied vor dreieinhalb Jahren. Andreas Zöger ist wieder Felixdorf-Trainer. Jener Mann, der 2019 nach zwei Meistertiteln in Folge rausgeschmissen wurde, weil ihn der ein oder andere Spieler nicht mehr wollte.

Es wäre menschlich gewesen, wenn Zöger Schmutzwäsche gewaschen hätte, stattdessen engagierte er sich im Felixdorfer Nachwuchs als Trainer und Nachwuchsleiter-Stellvertreter. Zöger hätte auch Genugtuung empfinden können, als Felixdorf aus der Gebietsliga abstieg, in der 1. Klasse Süd in Abstiegsgefahr geriet. Stattdessen verhielt sich Zöger loyal. Und jetzt ist er zurück am Trainersessel. Es wäre verständlich gewesen, wenn er den Vereinen seinem Schicksal überlässt. Nun krempelt er die Ärmel hoch und versucht, sein eigenes Vermächtnis in Felixdorf zu retten, der Ausgang ist ungewiss. Ein Zeichen von Charakter ist es allemal.