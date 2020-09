Auf eine Sache kann sich der ASK Eggendorf seit der Landesliga-Zugehörigkeit nicht ausreden: Nämlich, dass die Verantwortlichen rund um Präsident Thomas Pollak nicht alles dafür getan hätten, dass Spieler mit großen Namen und oft ebensolcher Qualität das rote Trikot tragen. Denn die Kaderlisten der letzten Jahre lesen sich wie das „Who is who“ des regionalen (Amateur-)Fußballs…

Logisch, dass der Name „Eggendorf“ wie das Amen im Gebet vorkommt, wenn über die Titelkandidaten in der 2. Landesliga diskutiert wird. Und das ist auch dieses Jahr so – Jürgen Weber durfte sich in seiner ersten Sommertransferzeit als Eggendorf-Trainer am Spielermarkt eine Mannschaft nach seinen Vorstellungen zusammenstellen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen…

Die entscheidende Frage ist also nicht, ob genug Qualität im Eggendorfer Kader da ist – diese Frage ist schnell beantwortet. Es gibt so manchen Trainer aus der 1. Landesliga, der neidisch auf Weber und seine Elf schielt. Der springende Punkt wird sein, ob es der Coach schafft, eine Einheit aus den Einzelspielern zu formen. Das hat in der Vergangenheit eine entscheidende Rolle gespielt, warum Eggendorf bei Meisterfeiern immer nur Zaungast war.