Eine gute Investition

Rund 200 Millionen Euro hat alleine das Land Niederösterreich schon in den Aufbau von MedAustron gesteckt. Nun sollen weitere 50 Millionen Euro in den Ausbau des Krebsbehandlungs- und Forschungszentrums fließen (siehe links). Eine in jeder Hinsicht gute Investition.

MedAustron Wr. Neustädter Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum wird erweitert

Für die Patienten und die Angehörigen sind die Chancen und Erfolge, die die Behandlungsmethoden bringen, die hier in der Civitas Nova entwickelt, verfeinert und angewandt werden, ohnehin nicht in Geld zu messen: Viele könnten anderswo nicht in dieser Qualität oder, im schlimmsten Fall, gar nicht behandelt werden.

Für Stadt und Region gibt es neben dem medizinischen freilich auch wirtschaftliche Aspekte: Patienten aus dem In- und Ausland kommen zur Behandlung nach Wiener Neustadt. Die Arbeitsplätze bei MedAustron sind hochqualifiziert und zukunftssicher. Und die Forschung zieht schlaue Köpfe aus der ganzen Welt an, die die Stadt bereichern.