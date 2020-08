Ist es dieses Mal wirklich so weit? Die große Überraschung lag in der Pittentaler Abendluft – Ortmann hat den Titel-Geheimfavoriten in den Seilen…

…am Ende waren es aber wieder die Ortmanner, die ausgezählt wurden, weil zwei „Gerade“ von Christian Ressler dann doch zu viel waren. Dennoch: Von all den Niederlagen, die Ortmann in den letzten Jahren gegen die Lokalrivalen aus dem Neunkirchner Nachbarbezirk einstecken mussten, ist diese Pleite mit Sicherheit noch am leichtesten zu verdauen. Auch wenn die Torfolge kurz vor und kurz nach dem Ende der regulären Spielzeit sicher auch wehtun.

Diese Niederlage hat aber einen gewissen Silberstreif-Charakter. Noch nie war Ortmann so nah dran, etwas Zählbares mitzunehmen. Besonders in den Duellen im Kalenderjahr 2019 sah es in den Derbys regelmäßig so aus, als würden Ortmann und Scheiblingkirchen in ganz unterschiedlichen Leistungsklassen ihrem Sport nachgehen. Trainer Christoph Stifter hat es geschafft, dass Ortmann die Lücke zu Scheiblingkirchen zumindest für diesen einen Abend ein wenig kleiner werden lassen konnte. Wird der Weg zum Klassenerhalt trotzdem hart und steinig? Ja, klar – aber Ortmann hat bewiesen, dass sie für diese „Wanderung“ gerüstet sind.