1:5 gegen Austria Klagenfurt – brav gespielt, nette Akzente gesetzt und sogar getroffen. Wiener Neustadt scheidet mit erhobenem Haupt aus dem ÖFB-Cup aus. Neben der durchaus positiven Stimmung unter den Fans angesichts des ersten Pflichtspiels seit Oktober, war vor allem eines deutlich: Wiener Neustadt hat es in den letzten Transferzeiten geschafft, wieder so etwas wie eine Identifikation mit der Region herzustellen. Der Kirchschlager Manuel Seidl, der Bad Fischauer Matthias Binder, die Wiener Neustädter Elias Weidinger und Marco Dominkus plus der Pöttschinger Thomas Piermayr – fast die halbe Startelf wuchs nur unweit vom WNSC-Stadion auf, entsprechend bekannt sind auch die Gesichter unter den Fans.

Eine reine „Bezirksauswahl“ ist zwar illusorisch, der SC Wiener Neustadt nähert sich aber ganz gut an. Deswegen schmerzt es, dass Spieler wie der gebürtige Lichtenwörther Melvin Reichardt oder der Ebenfurther Michael Drga ein paar Kilometer weiter in Traiskirchen auflaufen…