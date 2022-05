Eine Statue für Habib

Im Sommer 2019 lag der Wiener Neustädter SC auf dem Sterbebett, der alte Vorstand hatte den Verein an die Wand gefahren. Der Schuldenberg: riesig. Dass der SC drei Jahre später noch immer in der Regionalliga Ost spielt ist neben dem Einsatz des Vorstands rund um Rainer Spenger vor allem einem Mann zu verdanken: Hani Habib. Aus dem Nichts öffnete der ägyptisch-stämmige Unternehmer sein Herz und seine Geldbörse für den Wiener Neustädter SC. Dass diese Beziehung in diesem Umfang nicht für die Ewigkeit ist, war immer klar. Für seinen Einsatz als Lebensversicherung gehört Hani Habib vor dem Stadion in der Civitas Nova eine Statue.

Anders als 2019 hat der Verein jetzt ein breites Team in der Führungsriege, steht schuldenfrei da. Da ist es auch leicht verzeihbar, dass der Wiener Neustädter SC auch nächstes Jahr sportlich gegen den Abstieg spielen wird und einen schweren Stand hat.