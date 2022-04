Endlich der frühe Vogel

„Ich hab‘ schon woanders zugesagt…“ – ein Satz, den wohl alle Sportdirektoren in den nächsten Wochen und Monaten häufig hören werden. Wiener Neustadts Verantwortliche hörten ihn in den vergangenen Sommer-Übertrittszeiten besonders oft, man erinnert sich etwa an die Transferperiode 2019, als der WNSC innerhalb von wenigen Tagen auf den letzten Drücker eine Truppe aus dem Hut zauberte.

Das ist heuer – endlich – nicht der Fall. Wiener Neustadt kann beginnen, für die kommende Regionalliga zu planen. Ein Luxus, den andere Vereine noch nicht genießen. Das macht Wiener Neustadt zum frühen Vogel, der den „Wurm“ fangen kann. Fakt ist auch, dass von der aktuellen Mannschaft noch nicht alle restlos überzeugt haben. Für sie läuft die Bewerbungsfrist, wollen sie auch nächste Saison hier in Wiener Neustadt auflaufen.