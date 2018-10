Der Prüfbericht des Rechnungshofes ließ im Wende-Jahr 2015 keinen Spielraum für Zweifel: An der Budget- und Finanzpolitik der Stadt musste sich etwas ändern – und zwar schnell, und zwar grundlegend.

Auch jetzt, bei der Folge-Überprüfung drei Jahre danach, ist das Urteil wieder eindeutig: Die als besonders streng bekannten Prüfer des Rechnungshofes sprechen ein explizites Lob für die Reformen der bunten Stadtregierung aus. Vieles von dem, was empfohlen wurde, ist bereits umgesetzt.

Der richtige Weg ist also eingeschlagen – so viel ist klar. Genauso unumstritten ist aber auch, dass dieser Weg noch ein weiter sein wird. Ein riesig großer Schuldenberg lässt sich nicht innerhalb weniger Jahre abtragen. Und jener Wiener Neustadts lag Ende 2017 (ohne Tochtergesellschaften) noch immer bei 162,1 Millionen Euro – trotz Reduzierung um mehrere Millionen in den letzten Jahren.

Große Sprünge werden also so bald nicht drin sein. Die Stadt trotz knapper Budgets weiterzuentwickeln, wird die große Herausforderung der kommenden Jahre sein.