Es wird noch dauern: Bis die Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt wieder aufgehoben werden. Bis die Gasthäuser wieder aufsperren. Bis (im Sommer?) so viele Menschen in Stadt und Bezirk geimpft sind, dass wir Schritt für Schritt in Richtung Normalität zurückgehen können, was das gesellschaftliche und kulturelle Leben betrifft. Bis die Corona-Pandemie nicht mehr tagein, tagaus unser aller Leben bestimmt.

Bis dahin braucht es Geduld – und die Erinnerung daran, dass es auch ein Leben abseits und nach der Pandemie gibt. Die Botschaften der Stadtspitze in diese Richtung werden viele Neustädter gerne hören: Auch wenn die Gemeindepolitik im Zeichen von Corona steht – es werden Schulen gebaut, Infrastruktur verbessert, es gibt kleinere und größere Dinge, auf die man sich freuen kann. So wie das Stadttheater, das bis 2024 um zehn Millionen Euro modernisiert wird. Die Vorfreude auf Kultur im neuen, alten Theater ist bei vielen sicher groß – auch wenn es bis dahin noch dauert.