Max Schwaiger, Jochen Wöhrer, Eric Schmutzer – der Erfolg des SC Ortmann in der jüngeren Vergangenheit ging immer Hand in Hand mit einer starken Personalie im Abwehrzentrum. Egal, ob es der Durchmarsch von der Gebietsliga in die 1. Landesliga unter Daniel Kohn war oder die Etablierung ebendort unter Christoph Stifter – ein Abwehrchef war immer eine essenzielle Säule im Piestingtal.

Deswegen schmerzte der Abgang von Eric Schmutzer jetzt auch so sehr. Denn als Lokalmatador und Leistungsträger war er auf dem besten Wege zum Publikumsliebling. Auf dem Platz war er jemand, an dem sich seine Mitspieler anhalten konnten.

Mit Antii Koskinen hat der SC Ortmann seinen Ersatz gefunden – seine Vita spricht eine deutliche Sprache, Auftreten und Erfahrung übererfüllen das Anforderungsprofil eines Landesliga-Klubs gerade zu.

Die Möglichkeiten beim SC Ortmann haben sich gesteigert, die Erwartungen auch. Stand Anfang Juli spricht aber viel dafür sie auch zu erfüllen.