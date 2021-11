Essenziell für den Kader

Wer wird‘s? Die Hauptfrage in der lokalen Gerüchteküche wird diese Woche entschieden. Auch wenn der SC Wiener Neustadt als Zuschauermagnet überschaubare Anziehungskraft besitzt, die Trainerfrage interessiert die geneigte Szene dann doch brennend...

Für den SC Wiener Neustadt ist klar: Diese Entscheidung muss sitzen! Denn von ihr hängt viel ab. Nicht, weil der Trainer plötzlich zaubern kann und verlorene Punkte auf das Konto hext – sondern, weil die ganz entscheidende Frage bezüglich potenzieller Neuzugänge ganz eng mit ihr verbunden ist.

Denn eines ist fix: Egal, ob in der ersten Regionalliga-Runde der Trainer Aflenzer, Ristic, Schmidt oder vielleicht auch ganz anders heißen wird – Verstärkungen am Spielersektor sind für das sportliche Überleben in der Regionalliga dringend notwendig. Das wurde Spiel für Spiel im abgelaufenen Herbst deutlich.