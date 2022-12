Fall gehört aufgeklärt

Rund um die Offiziersausbildung in der Militärakademie gehen derzeit die Wogen hoch. Grund dafür ist ein Schreiben, in dem mutmaßliche Missstände angekreidet werden – die Vorwürfe reichen sogar bis zur Folter. Zwar ist das Schreiben (es liegt auch der NÖN vor) anonym, jedoch berichtet es sehr detailliert über einige Vorgänge, die für einen Laien zumindest seltsam wirken. Jetzt stellt sich der überwiegende Teil der Fähnriche hinter die Ausbildung, allerdings gibt es auch eine Handvoll Fähnriche, die den Brief nicht unterschrieben haben.

Ob an den Vorwürfen wirklich etwas dran ist, muss jetzt die Staatsanwaltschaft klären. Die Ermittlungen sind nicht nur wegen der Vorwürfe selbst dringend notwendig, sondern auch, weil es um die Ausbildung an der Militärakademie selbst geht, was vor allem zukünftige Offiziere interessieren wird. Deswegen gehören die Anschuldigungen restlos aufgeklärt.