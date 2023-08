Finale steht vor der Tür

Wir alles haben es gespürt: Nicht immer war der heurige Sommer auch sommerlich – umso besser, dass die Sonne für das „Sommer-Finale“ jetzt doch noch zurückgekehrt ist.

Apropos Finale: Auch der heurige Kultursommer der Stadt Wiener Neustadt neigt sich dem Ende zu. Konzerte, Kabarett, Theater, Kinderprogramm und mehr sind auch dieses Jahr auf den verschiedensten Bühnen aufgeführt worden. Trotz des teilweise schlechten Wetters waren Schanigärten & Co. gut besucht, das Konzept (aus der Not in Corona-Zeiten geboren) vor allem heimische Acts auftreten zu lassen, hat funktioniert. Einer Fortsetzung im nächsten Jahre steht somit nichts im Weg.

Fortgesetzt wird das reichhaltige Kulturprogramm in der Stadt auch im Herbst: So gibt es im September die „Farbenwelt“ von Hermann Nitsch im Museum St. Peter zu sehen, die „Science Busters“ kommen in die Kasemattten, im Sparkassensaal gib es Kabarett mit „Gunkl“ und „Marco Pogo“ – langweilig wird es nicht.