Fingerspitzengefühl wäre gefragt

Diese Tage klagte eine Lanzenkirchnerin der NÖN ihr Leid: Sie war in der Innenstadt einkaufen, verlor dabei aber ihr Parkticket für das Parkhaus in der Lederergasse. Deswegen musste sie ein Verlustticket kaufen, was mit 28 Euro ein Vielfaches des eigentlichen Parktickets kostete.

Bei einer Beschwerde im Rathaus gab‘s keine Kulanz. Das sei in solchen Fällen nicht vorgesehen, heißt es auch auf NÖN-Anfrage. Objektiv gesehen ist die Stadt natürlich im Recht. Und natürlich machen solche Regelungen auch Sinn, sonst würden das Rathaus mit dem „Ich hab mein Parkticket verloren Schmäh“ wohl überrannt werden.

In Zeiten wie diesen, wo in der Innenstadt jeder Kunde zählt, könnte man solche Fälle – die Frau hat immerhin auch nachweislich um mehrere hundert Euro eingekauft – auch anders lösen. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte man die Frau als zukünftige Innenstadt-Kundin erhalten können.