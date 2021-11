FPÖ wird zur Belastung

Gerne demonstriert die Stadtregierung Einigkeit – beim wichtigsten Thema, Corona, trennen ÖVP und FPÖ aber Welten. Während das Stadtoberhaupt zum Testen und Impfen aufruft, stellt sich FPÖ-Bundesgeneralsekretär Michael Schnedlitz, er ist auch der Stellvertreter von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, seit Monaten gegen Coronamaßnahmen, allen voran das Impfen.

Bei der Corona-Demo in Wien meinte Schnedlitz, gegen den derzeit auch wegen Verhetzung ermittelt wird, er sei „lieber auf der Straße, als bei Volksverrätern im Plenarsaal.“ Damit beleidigt er auch ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker, der im Nationalrat sitzt.

In der Bundespolitik Feind, in der Stadtregierung Freund: Das geht sich längst nicht mehr aus und lässt viele Wähler ratlos zurück. Das Verhalten der FPÖ in der Corona-Frage ist mittlerweile zur Belastung für die Stadtregierung geworden.