Fragen Sie nach Luisa!

„Ask for Angela“ ist Nachtschwärmern in London schon seit einigen Jahren ein Begriff: Wer sich beim Fortgehen in der britischen Hauptstadt unsicher fühlt, fragt einen Lokal-Mitarbeiter nach Angela – und kann sich darauf verlassen, dass die meisten diese codierte Botschaft verstehen und dementsprechend handeln.

In Österreich fragt man nach Luisa, Wiener Neustadt folgt hier dem Vorbild von u.a. Graz und Amstetten. Bewährt hat sich das Konzept an unterschiedlichen Orten wegen seiner Niedrigschwelligkeit: Es ist ein simpler, „stiller“ und unauffälliger Hilferuf.

Ist Luisa da? Neues Codewort bei Belästigung in Neustädter Lokalszene

Dass „Frag nach Luisa“ in der Stadt von einer breiten Front an Unterstützern getragen wird (siehe Seite 13), ist ein gutes Zeichen. Jetzt wird es vor allem an den Gastronomen liegen, zum Erfolg des Projekts beizutragen. Das ist nicht nur im Sinne ihrer Gäste, sondern auch des Geschäfts: Nur wo man sich sicher fühlt, feiert man immer wieder gern.