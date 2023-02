Frühjahr der Wahrheit

Klar, für Vorbereitungsspiele bekommt niemand Punkte – deswegen ist es auch so schwer, Parameter abzustecken, woran eine gelungene Winterpause gemessen wird. Doch alles, was irgendwie greifbar ist, stimmt beim SC Wiener Neustadt zuversichtlich: Personalpolitik in der Übertrittszeit, Kadersituation, Ergebnisse, Leistungen, Entwicklungen – der SC hat seine Hausaufgaben gemacht und kann mit einer breiten Brust zur Generalprobe nach Horn fahren.

Dort kann der WNSC noch einmal eine wichtige Lektion gegen einen starken Gegner mitnehmen – wichtig, denn jeder Prozentpunkt kann in einem knappen und harten Abstiegsrennen entscheidend sein. Sportlich hat der WNSC eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, der Klassenerhalt wird ein hartes Stück Arbeit. Der Grundstein dafür wurde aber bereits gelegt. Wenn Wiener Neustadt tatsächlich absteigen sollte, dann lag es nicht an dieser Vorbereitung.